Shane Smith permite un hit en 6 entradas y Medias Blancas aplastan 8-0 a Nacionales

Shane Smith mantuvo un perfecto hasta la sexta entrada, Brooks Baldwin conectó un jonrón e impulsó tres carreras, y los Medias Blancas de Chicago maniataron a los Nacionales de Washington a un solo hit en la victoria el domingo por 8-0 en el final de temporada para dos equipos que terminaron en el último lugar de sus divisiones.

El cubano Miguel Vargas y Dominic Fletcher también conectaron jonrones para los Medias Blancas, que concluyeron su primera temporada bajo la dirección de Will Venable con récord de 60-102. Fue una mejora de 19 juegos después de que la franquicia terminara 41-121 en 2024, estableciendo el récord moderno de derrotas en una sola temporada.

Washington cerró con 66-96, una disminución de cinco juegos después de haber terminado 71-91 en las dos últimas temporadas.

Los Nacionales terminaron últimos en el Este de la Liga Nacional por quinta vez en seis años. El manager interino Miguel Cairo tuvo un récord de 29-43 después que el venezolano sustituyó a Dave Martínez, despedido el 6 de julio cuando Washington tenía un récord de 37-53.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/mlb