Shai Gilgeous-Alexander y el Thunder buscan volver a la cima

Shai Gilgeous-Alexander se unió recientemente a un nuevo equipo. En otro deporte también.

Pero no se preocupen, aficionados de Oklahoma City. Su nuevo papel es únicamente el de accionista del Atlético de Madrid, el club de la primera división del fútbol español. El vigente dos veces MVP de la NBA sigue plenamente enfocado en liderar al Thunder hacia otro título, como lo demuestran sus hábitos de trabajo durante la temporada baja.

Es solo otra manera de estar listo para el desgaste de una temporada extenuante y lo que venga después. La defensa del título de la NBA del Thunder llegó a su fin ante Victor Wembanyama y los Spurs de San Antonio en el séptimo partido de las finales de la Conferencia Oeste.

El Thunder sin duda sabe quién se interpone en el camino. Lo ven con bastante frecuencia dentro de la División Noroeste, donde se cruzan con los Nuggets de Denver liderados por Nikola Jokic y los Timberwolves de Minnesota impulsados por Anthony Edwards.

Pero también hay nuevos aspirantes. Portland tiene un núcleo fuerte que incluye a Damian Lillard y Ja Morant, mientras que Utah podría estar saliendo de la tierra de nadie de las selecciones de lotería. El Jazz presume al número 2 global Darryn Peterson, junto con jugadores como Lauri Markkanen, Jaren Jackson Jr. y Keyonte George.

Oklahoma City

Ya no están Lu Dort, Isaiah Joe y Aaron Wiggins. Pero el Thunder sigue siendo tan profundo como siempre, con Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren y Jalen Williams como principales figuras. Williams estuvo limitado a 33 partidos en la temporada regular y jugó apenas cinco encuentros de postemporada. Holmgren se quedó en 10,7 puntos contra los Spurs.

Minnesota

Los Timberwolves hicieron otro movimiento audaz para intentar reforzar su núcleo construido alrededor de Edwards, sacrificando tamaño por generación de juego en un canje que envió a Julius Randle y Naz Reid para traer a LaMelo Ball.

Tras alcanzar las finales de la Conferencia Oeste en 2024 y 2025 y perder en la segunda ronda de los playoffs la temporada pasada ante San Antonio, el presidente de operaciones de baloncesto, Tim Connelly, hizo una apuesta fuerte diseñada para mover a Edwards sin el balón, donde se siente más cómodo de manera natural, y encender la ofensiva con Ball, uno de los mejores bases puros de la NBA. El especialista defensivo Jaden McDaniels debería beneficiarse del reajuste, con mayor potencial para ser un anotador de impacto gracias a su dinámico juego de media distancia.

Edwards, que entra en su séptimo año en la liga, ha seguido asumiendo un papel de liderazgo cada vez mayor, que será vital tras la salida de los veteranos Mike Conley, Kyle Anderson y Joe Ingles.

Denver

El tres veces MVP de la NBA, Jokic, es el corazón del equipo, tras promediar un triple-doble la temporada pasada. Los Nuggets incorporaron ayuda para el pívot serbio esta campaña con el veterano DeMar DeRozan, que afronta su 18ª temporada. Sumaron apoyo defensivo con Alpha Diallo, el jugador defensivo del año de la Euroliga. Por supuesto, Jokic cuenta con Gordon, Cameron Johnson, Christian Braun y Jamal Murray.

Portland

Los Trail Blazers se clasificaron a los playoffs en circunstancias difíciles, con el brasileño Tiago Splitter asumiendo como entrenador después de que Chauncey Billups se viera envuelto en un presunto esquema de juegos de póker. Pero Splitter se marchó a los Bulls de Chicago. En su lugar llega Micah Nori, asistente de los Timberwolves.

Portland se movió en el mercado, incluido un acuerdo con los Grizzlies por Morant, el base que a menudo se lesiona y que busca un nuevo comienzo en el noroeste del Pacífico. Morant se unirá a Lillard en el perímetro. Lillard regresa de una lesión en el tendón de Aquiles que lo dejó fuera toda la temporada pasada. Deni Avdija fue All-Star en una campaña en la que promedió 24,2 puntos, 6,9 rebotes y 6,7 asistencias.

Utah

Este es un equipo joven que bien podría estar en la pelea por un puesto de playoffs. Acaban de asegurar una parte clave de su proyecto de reconstrucción con la firma de una extensión de cinco años por parte de George. El Jazz apuesta por él, por Peterson y Ace Bailey —la quinta selección del draft en 2025— para guiar al plantel.

El Jazz ha ganado un total combinado de 39 partidos en las últimas dos temporadas. Su última temporada ganadora fue en 2021-22, cuando terminó 49-33 y consiguió un lugar en los playoffs. Después de esa campaña, renovaron su plantilla al traspasar a los All-Stars Donovan Mitchell y Rudy Gobert.

___

Los redactores deportivos de AP Dave Campbell y Anne M. Peterson contribuyeron a este informe.

___

Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP