Shaedon Sharpe anota 35 puntos y guía a Trail Blazers hacia victoria 125-117 sobre Pelicans

Shaedon Sharpe anotó 35 puntos, su mayor cifra de la temporada, mientras que Deni Avidja consiguió 32, y los Trail Blazers de Portland vencieron el miércoles 125-117 a los Pelicans de Nueva Orleans.

Sharpe atinó sus 11 disparos de dos puntos. Fue la mayor cantidad de tiros de dos puntos en un partido sin fallar por parte de un jugador de Portland desde el 18 de marzo de 1982, cuando Calvin Natt logró 13 de 13.

Avdija ha anotado 25 puntos o más en cinco duelos consecutivos, la racha más larga de su carrera. También es la más prolongada de un jugador de los Blazers desde la seguidilla de 19 partidos de Damian Lillard durante la temporada 2022-23.

Sharpe sumó 31 puntos y Avdija agregó 27 el lunes, en la derrota de 115-112 en Orlando.

Derik Queen anotó 26 puntos y Saddiq Bey agregó 25 por los Pelicans, quienes perdieron su tercer encuentro consecutivo.

Los Pelicans lideraban 59-57 al medio tiempo, pero los Trail Blazers superaron a New Orleans 38-26 en el tercer cuarto.

