Serena Williams pierde en su presentación de dobles con Muchova en Berlín

Serena Williams tuvo un tropiezo el martes en su regreso a las competencias con una derrota en su partido de dobles de primera ronda en el Abierto de Berlín.

Giuliana Olmos y Erin Routliffe derrotaron por 6-4, 6-4 a Williams y a su compañera Karolina Muchova para poner fin a la participación de Williams en la primera ronda del torneo WTA 500 sobre césped.

Pero la derrota no apagó el cariño que Williams recibió de los agradecidos aficionados en lo que fue su segunda aparición después de casi cuatro años, después de una victoria la semana pasada en el Queen’s Club de Londres. Ese había sido el primer partido profesional de Williams desde el Abierto de Estados Unidos de 2022. Pero su participación en el Queen’s Club se vio interrumpida cuando su compañera canadiense Victoria Mboko se lesionó la rodilla en un partido de individuales.

Williams, de 44 años, fue recibida con un enorme rugido y aplausos en la cancha central del Steffi Graf Stadion, que se llenó rápidamente a medida que los aficionados que comían y bebían afuera se daban cuenta de que el principal atractivo estaba a punto de comenzar.

Los organizadores de Wimbledon anunciaron poco antes que Williams y su hermana mayor Venus, que cumple 46 años el miércoles, recibirán una invitación de comodín para el torneo de dobles, que comienza en menos de dos semanas.

Williams ganó 23 títulos de Grand Slam en individuales —incluidos siete en Wimbledon— antes de alejarse del deporte, al afirmar en ese momento que estaba “evolucionando” para dejar el tenis, pero no quiso confirmar que estaría “retirándose”.

Serena ganó 14 títulos de Grand Slam en dobles, incluidos seis en Wimbledon —todos con su hermana Venus.

“¡Bienvenida de vuelta, Serena!”, gritó un aficionado en Berlín mientras Williams mostraba destellos de su tenacidad con algunas devoluciones feroces.

“¡Serena, te queremos en Berlín!”, dijo otro aficionado entre vítores en el segundo set.

Pero Olmos y Routliffe quebraron el servicio de Muchova para ponerse 3-2 en el segundo set, y Routliffe preparó el punto de partido con un ace.

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