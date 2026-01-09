Senegal vence a Mali y avanza a semifinales de la Copa Africana

El gol de Iliman Ndiaye en la primera mitad fue suficiente para que Senegal venciera el miércoles 1-0 a un Mali que jugó todo el segundo tiempo en inferioridad numérica en los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones.

Ndiaye anotó desde a boca de jarro a los 27 minutos luego que el portero maliense Djigui Diarra dejó pasar el centro de Krépin Diatta entre sus dedos, dejándolo a los pies de Ndiaye.

La lluvia invernal que ha empapado el torneo comenzó a caer temprano en el Grand Stade de Tánger y quizás afectó a Diarra al momento de controlar el balón.

El capitán malienses Yves Bissouma ya había sido amonestado por una falta sobre Sadio Mané y recibió una segunda tarjeta amarilla antes del descanso por una falta sobre Idrissa Gueye.

La expulsión de Bissouma fue la tercera del equipo en igual número de partidos.

Senegal desperdició más oportunidades, incluyendo un disparo de Mané atajado por Diarra en el tiempo de descuento.

Los campeones de 2021 esperan al ganador entre Costa de Marfil y Egipto en la primera semifinal, también en Tánger, el miércoles.

La anfitriona Marruecos jugaba contra Camerún, cinco veces campeón, en el segundo cruce de cuartos más tarde el viernes.

