Senegal promete luchar contra el 'robo administrativo injusto' tras perder el título Copa Africana

Senegal fue víctima del “robo administrativo más descaradamente injusto” en la historia del fútbol cuando se le despojó del título de la Copa Africana de Naciones, afirmó el jueves el presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, Abdoulaye Fall.

En una conferencia de prensa en París, Fall manifestó que Senegal luchará para defender el “honor” de sus jugadores ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, con sede en Suiza.

El abogado Seydou Diagne sostuvo que Senegal sufrió una “traición” y que ha reunido a abogados internacionales de Suiza, España, Francia y Senegal para defender el caso. La federación senegalesa está impugnando el sorpresivo fallo de la semana pasada de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), que despojó a Senegal del título ganado en una final caótica en enero y se lo otorgó al país anfitrión, Marruecos.

El equipo legal de Senegal indicó que el país aún se considera campeón de África pese al fallo de la CAF. La junta de apelaciones de la CAF dictaminó que Senegal “se declara que perdió por incomparecencia la final” y su victoria 1-0 en tiempo extra pasó a ser una victoria 3-0 por default para el país anfitrión, Marruecos.

“Si el TAS permite que esto ocurra, el ganador del próximo Mundial podría decidirse dentro de un bufete de abogados”, expresó Diagne.

Senegal está en Francia para disputar un amistoso contra Perú en el Stade de France el sábado como parte de su preparación para el Mundial. La federación senegalesa señaló que presentará el trofeo de la Copa Africana a sus aficionados antes del partido.

El recurso de Senegal para ser restituido como campeón de la Copa Africana fue registrado el miércoles por el TAS, que no fijó un calendario para un proceso probablemente largo hasta llegar a un veredicto. La apelación fue prometida por el gobierno senegalés, que también pidió una investigación internacional “sobre presunta corrupción” dentro de la CAF.

Los abogados de la federación senegalesa dijeron durante la conferencia de prensa que estaban investigando si miembros del panel de apelaciones de la CAF pudieron haber sido corrompidos y, de ser así, podrían presentar acciones legales.

El TAS indicó que la federación senegalesa pidió más tiempo para presentar el escrito de apelación porque la CAF aún no ha entregado razones detalladas por escrito para explicar su decisión. Serge Vittoz, uno de los abogados de la federación, afirmó que, si hubo un defecto de procedimiento respecto a la fundamentación, el equipo legal lo abordará. Argumentó que el código disciplinario de la CAF exigía que todas las decisiones estuvieran fundamentadas, por lo que el panel de apelaciones incumplió esa norma.

“Por esa razón, consideramos que la decisión no tiene efecto”, declaró.

Los jueces de apelación de la CAF le quitaron el título a Senegal dos meses después de la final en Rabat como castigo por que los jugadores abandonaron el campo en protesta y provocaron una interrupción de 15 minutos después de que a Marruecos se le concediera un penal que estaba destinado a decidir el título con el último remate. Cuando Senegal regresó al campo y se reanudó el juego, el portero senegalés atajó el disparo, lo que llevó el partido al tiempo extra. Senegal anotó el único gol en el tiempo extra.

Las reglas del fútbol establecen que la decisión del árbitro en el terreno de juego es definitiva.

Sin embargo, los jueces de la CAF citaron una norma del torneo según la cual cualquier equipo que se niegue a jugar “quedará eliminado definitivamente de la competición en curso”.

El veredicto en la apelación de Marruecos contra fallos disciplinarios de la CAF de enero alimentó la percepción de que el país, que será coanfitrión del Mundial de 2030, tiene una influencia creciente en la política del fútbol internacional.

El presidente sudafricano de la CAF, Patrice Motsepe, insistió la semana pasada en que “ni un solo país en África será tratado de una manera más preferencial, o más ventajosa, o más favorable que cualquier otro”.

Una apelación ante el TAS normalmente puede tardar meses en programar una audiencia y luego semanas o meses más en anunciar un veredicto. Sin embargo, los abogados de Senegal pedirán al TAS que abra un procedimiento acelerado y esperan que la federación marroquí y la CAF acepten para que el caso pueda resolverse en un plazo de dos meses.

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