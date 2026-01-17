Senegal critica falta de 'juego limpio' antes de enfrentar a Marruecos en final de Copa Africana

La Federación Senegalesa de Fútbol ha presentado quejas sobre el trato que está recibiendo su selección nacional en Marruecos antes de la final de la Copa Africana de Naciones, el domingo contra el país anfitrión.

La FSF, emitió un comunicado en las primeras horas de la mañana del sábado, en el que criticó la supuesta falta de medidas de seguridad para la llegada del equipo a Rabat, problemas con el alojamiento de los seleccionados, inconvenientes con las instalaciones de entrenamiento y dificultades para obtener una asignación justa de entradas para sus seguidores.

Hizo un llamado a la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y al comité organizador local para que "tomen de inmediato todas las medidas correctivas a fin de garantizar el respeto a los principios de juego limpio, trato equitativo y seguridad indispensables para el éxito de esta celebración del fútbol africano."

Los jugadores de Senegal viajaron en tren de Tánger a Rabat el viernes, pero encontraron lo que la federación describió como una "clara falta de medidas de seguridad adecuadas" a su llegada.

"Esta deficiencia expuso a los jugadores y al cuerpo técnico a aglomeraciones y riesgos incompatibles con los estándares de una competencia de esta magnitud y el prestigio de una final continental", manifestó la federación.

Añadió que tuvo que presentar una queja formal por escrito para obtener un alojamiento hotelero adecuado para el equipo tras su llegada a Rabat. No describió la condición del hospedaje que se le ofreció inicialmente al equipo.

La federación informó que notificó a la CAF de su "rechazo categórico" a realizar sesiones de entrenamiento del equipo en el Complejo Mohammed VI, que es donde la selección de Marruecos ha tenido su base durante todo el torneo. Marruecos también entrenará allí el sábado.

La federación expresó que "plantea una cuestión de equidad deportiva" y que aún no se le ha informado dónde puede entrenar el equipo de Senegal.

En la agenda de actividades para el sábado, compartida con los medios el viernes, la ubicación de la sesión de entrenamiento de Senegal aún estaba por confirmarse.

La federación añadió que la situación de las entradas era "preocupante". Solo pudo comprar 2.850 boletos para sus seguidores según los límites máximos autorizados por la CAF.

El organismo senegalés afirmó que la asignación es “insuficiente dada la demanda”. Añadió que "deplora las restricciones impuestas, que penalizan al público senegalés."

La capacidad del Estadio Príncipe Moulay Abdellah, que alberga la final, es de 69.500 aficionados. Marruecos ha sido alentado por un apoyo vociferante en todos sus partidos hasta ahora. Es poco probable que la final sea diferente.

Marruecos busca poner fin a una espera de 50 años por su segundo título de la Copa Africana. Senegal, que ganó el trofeo en 2021, también va por su segundo cetro.

La federación indicó que estaba haciendo públicas sus quejas "en interés de la transparencia y para defender los intereses de la selección nacional de Senegal."

