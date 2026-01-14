Marruecos vence a Nigeria en penales y avanza a final de la Copa Africana de Naciones contra Senegal

Youssef El-Nesyri convirtió el penalti decisivo y Yassine "Bono" Bounou detuvo dos el miércoles, lo que permitió a Marruecos asegurar su lugar en la final de la Copa Africana de Naciones con una victoria por 4-2 en la tanda ante Nigeria.

El portero de Nigeria, Stanley Nwabali, atajó un penal pero fue vencido por Bono en la tanda después de que los equipos empataron 0-0 en tiempo extra frente a 65.458 aficionados, en su mayoría marroquíes, en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat.

La nación anfitriona se enfrentará en el mismo estadio el domingo al campeón de 2021, Senegal, que derrotó a Egipto 1-0 en la otra semifinal, disputada anteriormente en Tánger.

Marruecos busca su primer título desde su único éxito en 1976.

