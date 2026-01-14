Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Marruecos vence a Nigeria en penales y avanza a final de la Copa Africana de Naciones contra Senegal

COPA AFRICANA MARRUECOS-SENEGAL
COPA AFRICANA MARRUECOS-SENEGAL (AP)

Youssef El-Nesyri convirtió el penalti decisivo y Yassine "Bono" Bounou detuvo dos el miércoles, lo que permitió a Marruecos asegurar su lugar en la final de la Copa Africana de Naciones con una victoria por 4-2 en la tanda ante Nigeria.

El portero de Nigeria, Stanley Nwabali, atajó un penal pero fue vencido por Bono en la tanda después de que los equipos empataron 0-0 en tiempo extra frente a 65.458 aficionados, en su mayoría marroquíes, en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat.

La nación anfitriona se enfrentará en el mismo estadio el domingo al campeón de 2021, Senegal, que derrotó a Egipto 1-0 en la otra semifinal, disputada anteriormente en Tánger.

Marruecos busca su primer título desde su único éxito en 1976.

_____

Relacionados

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in