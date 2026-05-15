Schwarber pega 18º jonrón para liderar las mayores y dar triunfo a Filis, 3-1 ante Medias Rojas

Kyle Schwarber conectó su 18º jonrón, el mayor total de las Grandes Ligas, para producir dos carreras e inaugurar la pizarra en la octava entrada por los Filis de Filadelfia, quienes se impusieron el jueves 3-1 a los Medias Rojas de Boston.

Schwarber suma siete jonrones en sus últimos siete juegos. El último pelotero de los Filis con esa proeza había sido su actual compañero Trea Turner en 2023. El enorme batazo de Schwarber en este juego envió la esférica al bullpen visitante del jardín derecho, recorriendo una distancia estimada de 417 pies.

Bryson Stott añadió una carrera de seguridad también en el octavo capítulo con un hit dentro del cuadro en una jugada en la que inicialmente fue declarado out. Pero la decisión se revirtió después de que los Filis pidieron la revisión.

Brad Keller (2-1) ponchó a dos en una entrada de relevo para llevarse la victoria y el dominicano Jhoan Duran retiró a los tres por la vía del ponche en la novena para su séptimo salvamento.

Un sencillo impulsor del venezolano Wilyer Abreu en la octava representó la única carrera de Boston.

El relevista de Boston Tyler Samaniego (0-1) no había permitido un jonrón en sus primeros 13 juegos de por vida en las Grandes Ligas, a lo largo de 15 entradas, antes de que Schwarber le conectara uno.

No obstante, Schwarber se ponchó tres veces.

El inicio del juego se retrasó 22 minutos debido a la lluvia. _____

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