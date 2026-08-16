Sencillo de Tyler O'Neill en la 10ma entrada da a Orioles triunfo 4-3 sobre Rays

Tyler O'Neill impulsó la carrera de la ventaja con un sencillo en la décima entrada, Pete Alonso y Christian Encarnacion-Strand conectaron jonrones, y los Orioles de Baltimore vencieron el sábado 4-3 a los Rays de Tampa Bay, líderes de la Liga Americana.

Aunque los Orioles (60-63) siguen últimos en el Este de la Liga Americana incluso después de ganar los dos primeros de una serie de cuatro juegos en Tropicana Field, son uno de varios equipos que persiguen el último puesto de comodín del Joven Circuito para los playoffs.

Encarnacion-Strand abrió la décima ante el cerrador estelar y ex Oriol Bryan Baker (1-1) con una línea de sencillo al jardín central para remolcar al corredor automático Colton Cowser.

Cam Sanders se encargó de la parte baja para su tercer salvamento en seis apariciones con Baltimore, al ponchar a Cedric Mullins y Richie Palacios con dos hombres en base para sentenciar el juego.

Los Rays empataron en la novena ante Andrew Kittredge (2-3). Con dos outs, el dominicano Junior Caminero conectó un rodado lento con un slider 1-2 que el antesalista Encarnacion-Strand no pudo fildear limpiamente, para un sencillo dentro del cuadro, impulsor de una carrera.

Los preparadores físicos revisaron a Alonso después de su sencillo en la décima y parecía estar cojeando, pero se mantuvo en el juego. Conectó un jonrón en la quinta ante Ian Seymour, su 27mo de la temporada.

El batazo de Encarnacion-Strand en la sexta puso el juego 3-1. Los Rays se acercaron a una en la parte baja con el triple impulsor de Mullins.

El abridor de Baltimore Kyle Bradish permitió dos carreras en seis entradas. Admitió siete hits, dio cuatro bases por bolas y ponchó a tres.

Seymour ponchó a nueve y permitió tres carreras en seis entradas.

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