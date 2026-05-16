Sencillo de Torkelson con 2 outs en la 9na da a Tigres triunfo por 3-2 sobre Azulejos

Spencer Torkelson impulsó la carrera de la victoria con un sencillo productor cuando había dos outs en la novena entrada, y los Tigres de Detroit cortaron una racha de tres derrotas al superar el viernes 3-2 a los Azulejos de Toronto.

Matt Vierling se embasó mediante un sencillo corto con un out y se robó la segunda base después de que Gage Workman se ponchó. Jeff Hoffman (2-3) dio base por bolas intencional al bateador zurdo Zach McKinstry para enfrentar al derecho Torkelson, quien echó por tierra esa estrategia con un hit hacia la banda contraria.

Riley Greene conectó un doble productor para extender a 10 juegos su racha pegando de hit, la más larga en activo dentro de las Grandes Ligas. Además, se ha embasado en 25 juegos consecutivos, la mayor seguidilla de su carrera.

Dillon Dingler se embasó tres veces y anotó una carrera. Drew Anderson permitió apenas un hit en cuatro entradas de relevo sin carreras y Kenley Jansen (1-2) lanzó la novena para acreditarse la victoria.

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