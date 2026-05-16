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Lile pega otro jonrón, Littell lanza 5 innings en blanco y Nacionales superan 3-2 a Orioles

ORIOLES-NACIONALES
ORIOLES-NACIONALES (AP)

Daylen Lile conectó un jonrón por cuarta vez en sus últimos cuatro juegos, Zack Littell lanzó cinco entradas sin permitir carreras en su mejor apertura de la temporada y los Nacionales de Washington resistieron apenas para superar el viernes 3-2 a los Orioles de Baltimore.

Lile, que consiguió tres hits y se quedó a un triple de completar el ciclo, conectó el martes dos jonrones en Cincinnati. Bateó otro el miércoles antes de irse de 4-0 el jueves.

Ostenta un promedio de .378 (de 37-14), con cuatro dobles, cuatro vuelacercas, 10 carreras impulsadas y ocho anotadas en sus últimos 10 juegos.

Littell permitió dos hits, dio dos bases por bolas y ponchó a tres. Mejoró su efectividad de 6.94 a 6.10.

Andrew Alvarez, ascendido desde la sucursal de la Triple-A en Rochester el viernes, lanzó poco más de tres innings antes de que Gus Varland lo relevara con corredores en primera y segunda y sin outs en la novena.

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Después de que el emergente dominicano Leody Taveras recibió una base por bolas para llenar las bases y Colby Mayo se ponchó, el elevado de sacrificio de Jeremiah Jackson puso el 3-1, evitando que Baltimore se fuera en blanco por primera vez esta temporada.

Shane Baz (1-5) permitió tres carreras con seis hits por los Orioles.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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