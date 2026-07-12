Sencillo de Nimmo da a Rangers triunfo 6-5 sobre Astros previo al receso del Juego de Estrellas

Brandon Nimmo conectó un sencillo que puso fin al juego e impulsó a Wyatt Langford con su tercer hit del partido, y los Rangers de Texas vencieron el domingo por 6-5 a los Astros de Houston para llegar al receso del Juego de Estrellas con marca ganadora de 49-47.

El cerrador All-Star Jacob Latz (2-1) otorgó base por bolas intencional al cubano Yordan Alvarez con dos outs y las bases vacías en la novena, la segunda base por bolas intencional de Alvarez en el juego, y luego retiró al mexicano Isaac Paredes con un elevado inofensivo.

El abridor dominicano de Houston, Cristian Javier, permitió tres carreras, cuatro hits y tres bases por bolas en tres entradas en su primera apertura desde que se distendió el hombro derecho durante una salida el 8 de abril.

El abridor de los Rangers, MacKenzie Gore, permitió una carrera y dos hits en cuatro entradas en su primera salida en Grandes Ligas con tres días de descanso.

El venezolano Jose Altuve conectó un jonrón en la cuarta, y el triple productor de Nimmo amplió la ventaja a 4-1 en la quinta.

El elevado de sacrificio del dominicano Jeremy Peña y el sencillo de dos carreras de Paredes, después de una base por bolas intencional a Alvarez, empataron el marcador en la séptima.

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