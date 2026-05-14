Sencillo de Danny Jansen da a Rangers triunfo 6-5 ante Diamondbacks

Danny Jansen conectó un sencillo que puso fin al juego con dos outs, y los Rangers de Texas remontaron para superar el miércoles 6-5 a los Diamondbacks de Arizona en un frenético noveno inning que incluyó remontadas de tres carreras por parte de ambos equipos.

Jansen coronó la reacción de los Rangers cuando bateó por el suelo el único lanzamiento que le hizo el venezolano Juan Morillo. La pelota viajó hacia la esquina del jardín izquierdo.

Morillo relevó a Paul Sewald (0-4), quien había concretado sus primeras nueve oportunidades de salvamento.

El dominicano Ezequiel Durán conectó un doble impulsor y Jake Burger —cuyo jonrón de tres carreras por Texas en la quinta entrada produjo las primeras carreras del juego— empató el encuentro con un sencillo impulsor y obligó a la salida de Sewald.

Arizona se había puesto arriba 5-3 en la parte alta. El doble impulsor de Nolan Arenado ante Jacob Latz, el sexto de siete lanzadores de Texas, igualó el juego 3-3, y el venezolano Ildemaro Vargas conectó un sencillo de dos carreras.

Cal Quantrill (2-0) tomó el relevo después de que Latz no logró retirar a ningún bateador.

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