Los Diamondbacks vencen 1-0 a los Rangers con seis sólidas entradas en blanco de Soroka

Michael Soroka permitió tres sencillos en 6 1/3 entradas sin aceptar carreras, y el dominicano Geraldo Perdomo impulsó la única anotación del juego tres bateadores después, mientras los Diamondbacks de Arizona vencieron 1-0 a los Rangers de Texas la noche del lunes.

Perdomo conectó un doble productor que dio un bote y se metió en la esquina del jardín derecho, después de que Corbin Carroll pegara un doble con un out al jardín entre izquierdo y central en la primera entrada. Los Diamondbacks ganaron tres seguidos por primera vez desde mediados de abril.

Soroka (5-2) estuvo del otro lado de un juego que se definió 1-0 en su apertura anterior, al perder ante Pittsburgh el miércoles.

Paul Sewald lanzó la novena entrada para conseguir su noveno salvamento en igual número de oportunidades.

Texas recurrió a un juego de bullpen con cinco lanzadores después de que el abridor programado Nathan Eovaldi reportara molestias en el costado izquierdo la mañana del lunes y fuera retirado. Jakob Junis (0-1) hizo su primera apertura desde 2024 con Cincinnati. Las 2 2/3 entradas de Junis, sus 31 lanzamientos y los 10 bateadores enfrentados fueron máximos de la temporada.

Los lanzadores de los Diamondbacks aceptaron apenas dos carreras en los últimos tres juegos.

Los Rangers enviaron al corredor emergente Sam Haggerty a la primera base en la octava entrada con un out, y Taylor Clarke lo sorprendió fuera de base antes de realizar su siguiente lanzamiento.

La carrera de Arizona fue la primera que Junis permitió en 10 apariciones en casa esta temporada.

La anotación cortó la racha de 20 entradas consecutivas sin permitir anotación del pitcheo de Texas, empatada como la cuarta más larga en las Grandes Ligas esta temporada.

Los Rangers llegaron al juego con la mejor efectividad de bullpen de las mayores: 2.80.

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