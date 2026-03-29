Sencillo de Caissie para desempatar en la 8ª guía a Marlins a victoria 4-3 ante Rockies

Owen Caissie conectó tres hits, incluido un sencillo impulsor de la carrera de la ventaja en la octava entrada, y los Marlins de Miami superaron el sábado 4-3 a los Rockies de Colorado.

Liam Hicks conectó un jonrón e impulsó tres carreras, mientras que el dominicano Agustin Ramirez pegó dos sencillos y recibió una base por bolas por los Marlins.

El también quisqueyano Otto López, que se había ido en blanco en sus primeros siete turnos al bate de la temporada, conectó un sencillo ante el relevista de los Rockies Jaden Hill (0-1) para abrir la octava entrada. López se robó la segunda y llegó a home a toda velocidad cuando Caissie conectó una línea al jardín central.

Calvin Faucher (1-0) lanzó una octava entrada sin permitir carreras y Pete Fairbanks cerró con una novena perfecta para su segundo salvamento.

Hicks conectó un jonrón de dos carreras en el quinto episodio, que sacó del juego al abridor de Colorado Michael Lorenzen e igualó el duelo 3-3.

Por los Rockies, el puertorriqueño Willi Castro de 4-1 con una anotada. El venezolano Ezequiel Tovar de 4-1 con una anotada y dos impulsadas.

Por los Marlins, los dominicanos Ramírez de 3-2 con una anotada, López de 4-1 con una anotada.

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