Los Bravos vencen 6-0 a los Reales en el juego inaugural con 3 jonrones y 6 entradas de Sale

Los Bravos dispararon tres jonrones para respaldar seis sólidas entradas de Chris Sale, y Atlanta se impuso 6-0 a los Reales de Kansas City en la noche inaugural el viernes.

Tras una temporada marcada por las lesiones que puso fin a su racha de siete apariciones consecutivas en los playoffs y con una rotación abridora ya afectada por problemas físicos, Sale (1-0) aportó exactamente lo que los Bravos necesitaban. Permitió tres hits y otorgó tres bases por bolas, con seis ponches, antes de ceder el relevo al bullpen.

Ozzie Albies conectó un jonrón en la primera entrada, el vigente novato del año de la Liga Nacional Drake Baldwin se voló la barda en la tercera, y Michael Harris II añadió un cuadrangular de dos carreras ante el abridor de los Reales Cole Ragans (0-1) en la cuarta. El zurdo fue retirado del juego después de ese episodio, tras permitir seis hits y conceder cuatro bases por bolas.

El recién llegado de los Bravos, el hondureño Mauricio Dubón, completó la anotación al impulsar dos carreras con un doble al hueco entre el jardín derecho y el central frente a Bailey Falter en la séptima.

Hay muchas dudas sobre la rotación de los Bravos después de que Spencer Schwellenbach y Hurston Waldrep cayeran lesionados durante los entrenamientos de primavera, antes de que Spencer Strider se sumara a ellos en la lista de lesionados hacia el final del campamento. Al menos por una noche, Sale demostró que la parte alta del cuerpo de abridores está en buenas manos.

El bullpen luce mucho más fuerte, con el excerrador de San Diego, el venezolano Robert Suárez lanzando una octava entrada sin permitir carreras en su nuevo rol como preparador de los Bravos para eñ cubano Raisel Iglesias.

Atlanta también convirtió en ganador al nuevo mánager Walt Weiss, quien asumió el cargo tras la salida de Brian Snitker. Fue la primera victoria de Weiss en el puesto principal desde 2016, cuando cerró un ciclo de cuatro años como mánager de Colorado.

Por los Reales, los venezolanos Salvador Pérez de 4-1 y Maikel García de 3-1; y el dominicano Starling Marte de 3-0.

Por los Bravos, el hondureño Mauricio Dubón bateó de 4-1 con dos producidas y el venezolano Ronald Acuña Jr. de 5-0.

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