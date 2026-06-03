Sencillo de Blake Dunn en la 10ma da victoria a Rojos, 4-3 sobre Reales

Blake Dunn conectó un sencillo en la décima entrada para impulsar al corredor automático Spencer Steer y darles el martes a los Rojos de Cincinnati una victoria por 4-3 sobre los Reales de Kansas City.

Steer disparó dos vuelacercas y Will Benson pegó un cuadrangular solitario para empatar en la novena por los Rojos, que sólo batearon cuatro hits en el juego.

Los Reales ganaban por 3-2 cuando Benson, como bateador emergente, conectó un jonrón ante el cerrador Lucas Erceg.

Kansas City colocó corredores en primera y tercera con un out en la décima, pero Jac Caglianone elevó una línea al campocorto y Brock Burke (2-2) ponchó a Kyle Isbel para terminar con la amenaza.

John Schreiber (0-3) cargó con la derrota.

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