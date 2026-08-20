Sencillo de Bericoto y debut de Wilkinson como abridor dan a Gigantes triunfo 1-0 ante Guardianes

Víctor Bericoto conectó un sencillo impulsor, el zurdo Matt Wilkinson trabajó dos innings como abridor en su debut en las mayores frente al equipo que lo reclutó, y los Gigantes de San Francisco superaron el miércoles 1-0 a los Guardianes de Cleveland.

Wilkinson, de 23 años, permitió un hit poco más de tres meses después de que Cleveland adquirió a la selección de décima ronda de los Guardianes en el draft amateur de 2023, mientras el club de la Liga Americana peleaba por un pasaje de comodín.

Fue el primer lanzador nacido en Canadá de la franquicia en debutar en las Grandes Ligas como abridor desde Tip O’Neill con los Gothams de Nueva York en 1883.

Wilkinson enfrentó a siete bateadores tras ser ascendido desde la sucursal de la Triple-A en Sacramento.

Adrian Houser (3-8) ponchó a tres y permitió cuatro hits y dos bases por bolas en cinco entradas, en tanto que Dylan Smith sumó cinco ponches en las dos últimas entradas para su tercer salvamento, en la segunda victoria por 1-0 de San Francisco esta temporada.

El dominicano Rafael Devers anotó desde tercera con dos outs en la cuarta entrada cuando el fuerte roletazo del venezolano Bericoto por el hueco se desvió lejos de su compatriota, el campocorto Brayan Rocchio, quien se lanzó en busca de la pelota.

En vez de que Rocchio la capturara, la esférica se fue hacia la línea del jardín izquierdo.

El dominicano Willy Adames conectó tres sencillos por los Gigantes, y Jung Hoo Lee añadió un sencillo y un doble.

El abridor de Cleveland, Parker Messick (9-8), igualó el máximo número de su carrera con 10 ponches, además de permitir seis hits en 6 2/3 entradas.

Los dominicanos Ángel Martínez y Ángel Genao conectaron dos hits cada uno por los Guardianes, que se fueron de 7-0 con corredores en posición de anotar y dejaron a ocho hombres en base.

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