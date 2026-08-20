Un foul polémico frena a Pete Alonso y los Yankees golpean en la octava para vencer 5-3 a Orioles

El batazo de Pete Alonso por la línea del jardín izquierdo en la séptima entrada fue decretado foul, y los Yankees de Nueva York aprovecharon ese respiro, anotando dos veces en la parte alta de la octava para vencer 5-3 a los Orioles de Baltimore la noche del miércoles.

Alonso, que ya había conectado un cuadrangular en la tercera, estuvo cerca de volver a sacarla con la pizarra empatada 3-3. Su elevado al jardín izquierdo fue cantado inicialmente como foul. Una repetición pareció mostrar la pelota del lado bueno del poste, pero no estaba claro desde qué ángulo se había grabado.

Tras una revisión, la decisión se mantuvo y Alonso terminó ponchándose.

En la entrada siguiente, Cam Sanders (1-1) llenó la casa con una base por bolas y dos bateadores golpeados. El cubano Yennier Cano entró con dos outs, y George Lombard Jr. conectó un rodado lento para un sencillo dentro del cuadro que puso al frente a Nueva York. Luego, un lanzamiento descontrolado puso el juego 5-3.

Brent Headrick (7-2) se llevó la victoria como relevista. David Bednar trabajó la novena para su 29no salvamento en 32 oportunidades.

Ben Rice conectó un jonrón por Nueva York, y Alonso y Dylan Beavers se volaron la barda por los Orioles. Baltimore perdió tres seguidos desde que se puso brevemente por delante en la carrera por el último comodín de la Liga Americana.

El 34to jonrón de Rice recorrió 431 pies en la tercera para poner la pizarra 3-1. La pelota cayó justo debajo del gran marcador en el jardín entre derecho y central en Camden Yards.

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