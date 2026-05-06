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Sencillo de Ben Williamson da la ventaja y los Rays vencen 4-3 a los Azulejos

AZULEJOS RAYS
AZULEJOS RAYS (AP)

Ben Williamson impulsó la carrera de la victoria con un sencillo después de que el cubano Yandy Díaz empatara el juego con un sencillo impulsor, y los Rays de Tampa Bay remontaron en la octava entrada para vencer 4-3 a los Azulejos de Toronto la noche del martes y lograr su quinta victoria consecutiva.

Tampa Bay ganó por 11ª vez en 12 juegos y extendió a nueve su racha de triunfos en casa. No han permitido más de tres carreras en 12 juegos seguidos, con lo que igualaron una marca del equipo establecida en 2013.

El mexicano Jonathan Aranda conectó un doble con un out ante Tyler Rogers (1-2) para iniciar la remontada. Díaz pegó un sencillo para empatar 3-3. Avanzó a segunda con el sencillo de Jake Fraley antes de que Williamson lo remolcara.

Drew Rasmussen realizó 85 lanzamientos y permitió tres carreras con siete hits en seis entradas por Tampa Bay. Hunter Bigge y Casey Legumina (1-1) lanzaron cada uno una entrada sin permitir carreras, y Cole Sulser añadió una novena perfecta para su segundo salvamento de la temporada.

Kevin Gausman permitió dos carreras con seis hits en seis entradas por Toronto.

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El venezolano Andrés Giménez pegó un sencillo impulsor en la segunda para poner el juego 2-0.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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