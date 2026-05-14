Secretario de Justicia de Florida emite citatorio de investigación a la NFL por la regla Rooney

El secretario de Justicia de Florida James Uthmeier ha emitido una citación judicial a la NFL, mientras su oficina investiga si la liga ha violado derechos civiles en relación con la Regla Rooney y con otras prácticas, políticas y programas de empleo.

Uthmeier, quien amenazó en marzo con posibles medidas contra la liga si no suspendía la regla establecida hace 23 años, envió el miércoles la citación junto con una carta al vicepresidente ejecutivo de la NFL y abogado Ted Ullyot.

El citatorio ordena a la liga presentarse en la oficina del secretario en Tallahassee, Florida, el 12 de junio. Solicita que la liga entregue una amplia documentación, incluidos “todos los informes de diversidad, datos del censo de entrenadores o encuestas demográficas que reflejen la raza y el sexo de los cuerpos técnicos de los equipos desde 2017 hasta la actualidad”.

“En conjunto, la Regla Rooney y las políticas relacionadas de ‘contratación inclusiva’ de la NFL —y las declaraciones de la NFL sobre estas políticas— siguen generando preocupaciones significativas conforme a la ley de Florida”, escribió Uthmeier en la carta.

La Regla Rooney exige que los equipos entrevisten al menos a dos candidatos externos de minorías para los puestos de entrenador en jefe, gerente general y coordinador. Para el puesto de entrenador de quarterbacks, se debe entrevistar al menos a un candidato de una minoría.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, habló en las reuniones de la liga realizadas en Phoenix en marzo. En esa ocasión reconoció el cambiante panorama político para las iniciativas de diversidad en Estados Unidos, pero añadió que no creía que hubiera problemas legales con la política de la liga.

“La Regla Rooney existe desde hace mucho tiempo”, manifestó Goodell entonces. “La hemos hecho evolucionar, la hemos cambiado. Seguiremos haciéndolo”.

La NFL no hizo comentarios el miércoles sobre la citación.

Pero en una carta a Uthmeier del 1 de mayo, la liga señaló: “La búsqueda de talento de primer nivel por parte de la NFL llevó a la adopción de la Regla Rooney en 2003. Es importante destacar que la Regla Rooney no impone cuotas ni mandatos de contratación y no autoriza a los clubes a considerar la raza o el sexo al tomar decisiones de contratación.

"Las decisiones de contratación de los equipos de la NFL las toman los clubes individuales —no la Liga— y esas decisiones se basan en el mérito. La Regla Rooney ni exige ni permite que ningún equipo tome una decisión de contratación sobre la base de la raza, el sexo o cualquier otra característica protegida. Hacerlo sería una violación expresa de la política de la Liga”.

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