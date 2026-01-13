Seahawks mantienen la mira en los 49ers a pesar del interés de otros equipos en sus coordinadores

Los dos principales coordinadores de los Seahawks de Seattle pasaron el fin de semana pasado entrevistándose para trabajos en otros equipos antes de su primer partido de playoffs en casa en cinco años, y el primero frente a sus aficionados desde 2017.

El coordinador ofensivo Klint Kubiak se entrevistó con los Ravens de Baltimore, Falcons de Atlanta y Dolphins de Miami para sus vacantes de entrenador en jefe, mientras que el coordinador defensivo Aden Durde hizo lo mismo con los Falcons y los Browns de Cleveland. Pero al head coach de los Seahawks, Mike Macdonald, no le preocupa que sus asistentes no estén concentrados en sus trabajos antes del enfrentamiento de Seattle contra los 49ers de San Francisco el sábado.

Los Seahawks tuvieron una semana de descanso como el mejor clasificado de la Conferencia Nacional, por lo que Kubiak y Durde realizaron sus entrevistas en días en que el equipo estaba libre.

“Funcionó bien que tuvieran los dos días libres y pudieran cambiar su atención”, dijo Macdonald. “Una vez que termina podemos seguir adelante. Así que realmente afortunados de tener la semana de descanso”.

Las prácticas de la semana pasada, dijo, consistieron principalmente en autoevaluación y trabajo adelantado sobre posibles rivales. Ahora, Seattle ha centrado su atención en San Francisco, que terminó el domingo con las aspiraciones de los Eagles de Filadelfia de repetir como campeones del Super Bowl.

“Creo que al verlo en vivo, fue una victoria increíblemente resiliente”, dijo Macdonald sobre los 49ers. “Quiero decir, el equipo tiene mucho carácter. Son realmente duros. Sabes, pero realmente no es nada nuevo con estos chicos. Es lo que sabes. Pero es una gran victoria. Un lugar difícil para ir y jugar y conseguir una victoria”.

Arroyo y Bryant podrían regresar

Se espera que tanto el ala cerrada Elijah Arroyo (rodilla) como el safety Coby Bryant (rodilla) practiquen esta semana. Arroyo, quien se perdió los últimos cuatro juegos de la temporada regular y fue colocado en la reserva de lesionados, volvió a entrenar la semana pasada y podría jugar el sábado.

"Elijah se ve bien", dijo Macdonald. "Es una posibilidad que regrese para este juego."

Bryant se perdió los últimos dos juegos de los Seahawks por una lesión en la rodilla. Se espera que el tackle izquierdo Charles Cross, quien firmó una extensión de contrato por cuatro años la semana pasada, regrese a la alineación titular. Cross se perdió los últimos tres juegos por una lesión en el tendón de la corva.

___

