Seahawks esperan que el QB Sam Darnold vuelva a entrenar esta semana

El entrenador de los Seahawks de Seattle, Mike Macdonald, espera que Sam Darnold vuelva a entrenar esta semana, pero el estatus del quarterback para el partido de este fin de semana contra los Commanders de Washington sigue siendo incierto.

Darnold sufrió una lesión en el glúteo en la primera serie del partido inaugural de la temporada de Seattle contra los Patriots de Nueva Inglaterra. Drew Lock tomó el relevo y ayudó a los Seahawks a conseguir una victoria por 13-10, y luego fue titular en la victoria del domingo por 31-7 sobre los Cardinals de Arizona.

No se anunció un calendario para el regreso de Darnold, pero parecía que podría volver pronto.

“Ahora mismo, el plan es que esté ahí fuera de alguna manera y a partir de ahí iremos viendo”, manifestó Macdonald el lunes. “¿Cuánto? Lo veremos de aquí al miércoles para saber cuál es ese número, pero ahora mismo ese es el objetivo”.

Lock completó 19 de 26 pases para 235 yardas y tres touchdowns —todos a Jaxon Smith-Njigba— contra los Cardinals.

Hasta el lunes, los Seahawks no habían determinado cuánto trabajo tendría Darnold en los entrenamientos de cara al partido en Washington.

“Obviamente esta semana es un poco diferente, con la situación de Sam un poco más en el aire a lo largo de la semana”, comentó Macdonald. “Así que es un enfoque un poco distinto en cuanto a nuestro proceso sobre cómo vamos a manejar nuestra preparación durante la semana”.

En el debut, Lock completó 16 de 22 para 187 yardas y un touchdown, también a Smith-Njigba. Lock no ha cometido pérdidas de balón.

Macdonald señaló que la transición a Lock ha sido fluida. El jugador de 29 años ha servido principalmente como suplente desde 2021 y vio poca acción la temporada pasada, mientras Darnold llevó a Seattle al título del Super Bowl.

“No percibí mucha diferencia en la actitud o la emoción del equipo la semana pasada. Eso es un enorme cumplido para Drew. Las cosas que ha podido hacer, día tras día, los tipos de entrenamientos y el tipo de fútbol que ha mostrado en el campo de prácticas durante el campamento de entrenamiento, durante sus oportunidades en la pretemporada, percibo mucha confianza en lo que aporta”, expresó Macdonald.

Qué funciona

Aunque la conexión entre Lock y Smith-Njigba ha encendido la ofensiva, la defensa de Seattle ha seguido siendo su mayor fortaleza.

Seattle anuló el juego terrestre de Arizona, con el novato Jeremiyah Love limitado a apenas 29 yardas en nueve acarreos, y presionó al quarterback Jacoby Brissett, que terminó 17 de 28 para 95 yardas y un touchdown. Los Cardinals se quedaron en 151 yardas de ofensiva total. Los Seahawks nunca han perdido cuando dejan a un rival en 151 yardas o menos.

Qué necesita ayuda

El desempeño de los alas cerradas de los Seahawks podría mejorar. AJ Barner tuvo una recepción para 8 yardas y corrió para un touchdown de 1 yarda. El veterano Eric Saubert tuvo una recepción para una pérdida de 10 yardas.

Al alza

Emanuel Wilson sumó 92 yardas en 21 acarreos, un promedio de 4,4 yardas. Fue especialmente efectivo en la segunda mitad, con 15 acarreos para 71 yardas.

Lesiones

El liniero defensivo Brandon Pili sufrió una conmoción cerebral contra los Cardinals. El corredor Jadarian Price salió en la segunda mitad con una lesión en el pecho, pero las radiografías fueron negativas. Price corrió para 52 yardas en 13 acarreos antes de lesionarse.

Número clave

12 — la racha actual de victorias de Seattle, incluidos los playoffs. Es la más larga en la historia de la franquicia.

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