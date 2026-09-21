Rams: Puka Nacua está inactivo; Aaron Donald activo ante visita de Giants el lunes por la noche

El receptor All-Pro Puka Nacua está inactivo para el partido de los Rams de Los Ángeles contra los Giants de Nueva York la noche del lunes debido a una lesión de cadera, mientras que Aaron Donald está activo para el inicio oficial de su regreso.

Nacua se pierde apenas el séptimo partido de su carrera de cuatro años por lesión cuando los Rams, que aún no han ganado, reciben a los Giants, invictos, en el SoFi Stadium. Fue añadido el viernes al reporte de lesionados de los Rams por un problema en la cadera, que no está relacionado con la lesión en el músculo central que lo limitó de manera significativa durante el campamento de entrenamiento y la pretemporada, según el entrenador Sean McVay.

Donald participó en el calentamiento del equipo antes de ser declarado activo para su primer partido de la NFL desde enero de 2024. El tres veces Jugador Defensivo del Año de la NFL de AP se retiró en marzo de 2024, pero regresó a los Rams a finales del mes pasado.

Donald no viajó a Australia para la bochornosa derrota de los Rams en el inicio de temporada ante los 49ers de San Francisco.

El receptor Jordan Whittington también está inactivo para los Rams debido a una lesión en el cuádriceps. Los Rams, que con frecuencia utilizan formaciones ofensivas con tres alas cerradas, enfrentarán a los Giants con solo cuatro receptores abiertos sanos: Davante Adams, Xavier Smith, Konata Mumpfield y Tutu Atwell.

El profundo de los Rams Kam Kinchens (isquiotibiales) también está inactivo.

Entre los inactivos de los Giants figuraron el esquinero Deonte Banks (pantorrilla), quien tuvo cuatro tacleadas en la victoria de Nueva York en el inicio de temporada sobre Dallas, y el apoyador Micah McFadden.

El corredor Najee Harris está activo para su debut con los Giants después de haber sido descartado por decisión técnica la semana pasada pese a estar sano. Nueva York fichó el mes pasado al corredor que ha superado las 1.000 yardas en cuatro ocasiones, después de que una lesión lo limitara a tres partidos con los Chargers la temporada pasada.

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