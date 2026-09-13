Seager pega jonrón, Rangers vencen 7-6 a Diamondbacks y ganan 1ra serie fuera en 2 meses

Corey Seager conectó un jonrón por cuarta vez en siete juegos, Jacob Latz dejó varado en segunda base al posible corredor del empate en una titubeante novena entrada y los Rangers de Texas ganaron su primera serie como visitantes en dos meses con una victoria 7-6 sobre los Diamondbacks de Arizona el domingo.

Seager, quien impulsó tres carreras, pegó su 18vo jonrón: un batazo de dos carreras ante el venezolano Eduardo Rodríguez (15-6) que voló por encima de la zona de la piscina en el jardín entre derecho y central en la primera entrada. Los Rangers aprovecharon dos errores de Arizona para anotar tres carreras en la quinta.

Texas había perdido ocho series consecutivas como visitante antes de barrer los dos últimos juegos en el desierto. Los Rangers se mantuvieron a dos juegos de Cleveland por el último puesto de comodín de la Liga Americana.

Cal Quantrill (9-5) permitió dos carreras y cuatro imparables en seis entradas y fracción.

Latz entró con ventaja de 7-4 y abrió la novena permitiendo dobles de Nolan Arenado y Tim Tawa. Retiró a James McCann con un rodado y permitió un doble impulsor de Jordan Lawler, un batazo que pegó en la barda del jardín entre izquierdo y central. Tommy Troy se ponchó, el dominicano Ketel Marte recibió base por bolas intencional y el venezolano Gabriel Moreno elevó para out a Seager en el campocorto. Latz ha convertido 29 de 32 oportunidades de salvamento, incluidas 24 de sus últimas 25.

Arenado conectó un jonrón de tres carreras y Moreno aportó un cuadrangular solitario.

Rodríguez salió de un atolladero con las bases llenas en la cuarta.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes