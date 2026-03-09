Se acabó la etapa de Tua Tagovailoa en Miami. Dolphins dejan libre al quarterback

Los Dolphins de Miami pasan página con Tua Tagovailoa y vuelven a buscar un quarterback.

Tagovailoa, el principal titular del equipo durante las últimas 5 temporadas y media, será dejado en libertad, informaron el lunes los Dolphins, en una decisión que se produce menos de dos años después de que firmara una extensión de 212 millones de dólares con el club.

Esto se traducirá en 99 millones de dólares de “dead cap”, la cifra más alta en la historia de la NFL, y aun así los Dolphins, al parecer, consideraron que era el mejor camino a seguir.

“Hace poco informé a Tua y a sus representantes que vamos a tomar una nueva dirección en la posición de quarterback y que lo dejaremos en libertad después del inicio del nuevo año de la liga”, dijo el gerente general de los Dolphins, Jon-Eric Sullivan, en declaraciones difundidas por el equipo.

El nuevo año de la liga comienza el miércoles por la tarde. Si la medida se designa como una baja posterior al 1 de junio, los 99 millones se reparten en dos años, con cerca de dos tercios cargados al tope salarial de esta temporada y el tercio restante en 2027.

“Como le compartí a Tua, siento un gran respeto por la persona y el jugador que es”, señaló Sullivan. “En nombre de los Dolphins, manifesté nuestro agradecimiento por sus muchas contribuciones, tanto en el campo como en la comunidad, durante sus seis temporadas en Miami”.

Es el movimiento más reciente —y sin duda uno de los más significativos— en esta temporada baja de reconstrucción y cambios para los Dolphins.

Tanto Sullivan como el entrenador en jefe Jeff Hafley son nuevos, y nombres importantes como el receptor Tyreek Hill y el defensor Bradley Chubb no regresarán. La mayor incógnita que quedaba era la del quarterback y si Tagovailoa tendría otra oportunidad.

Finalmente se respondió el lunes, aunque hubo indicios contundentes desde mucho antes.

Un canje o su salida en libertad se había considerado en cierta medida probable después de que Tagovailoa, seleccionado en el quinto turno del draft de 2020, fuera enviado a la banca por Mike McDaniel, el ex entrenador de los Dolphins, hacia el final de la temporada pasada debido a su bajo rendimiento. Tagovailoa dijo entonces que no estaba contento con la decisión y que no estaba seguro de cómo se vería su futuro con el equipo.

Tagovailoa fue relegado en favor del novato Quinn Ewers con tres partidos por disputarse en la temporada, lo que indicaba que su etapa de seis años con los Dolphins podría llegar a su fin. Tagovailoa, que cumplió 28 años a inicios de este mes, lideró la liga en yardas por pase en 2023 con un récord personal de 29 touchdowns por pase, pero nunca logró replicar del todo ese nivel.

Lanzó 15 intercepciones la temporada pasada, la mayor cifra de su carrera, con un 67,7% de pases completos — el porcentaje más bajo de su trayectoria desde su temporada de novato.

“Diría que lo más importante, y también siendo honesto conmigo mismo, ha sido mi rendimiento", reconoció Tagovailoa tras ser enviado a la banca. "No he estado jugando al nivel y con las capacidades que he tenido en el pasado”.

El “dead cap” supera el récord anterior de 85 millones de dólares que los Broncos de Denver asumieron por dejar en libertad a Russell Wilson en 2024.

Los Dolphins seleccionaron a Tagovailoa en el draft para que fuera su quarterback franquicia después de que ganara un campeonato nacional durante una exitosa carrera universitaria en Alabama.

Pero el quarterback tuvo dificultades en el campo en sus primeras dos temporadas con el entonces entrenador en jefe Brian Flores y fue enviado a la banca varias veces como novato, lo que derivó en un ciclo constante de rumores sobre si los Dolphins — que tienen la racha más larga de la NFL sin una victoria en playoffs, con un cuarto de siglo y contando — se mantendrían con Tagovailoa.

Los Dolphins despidieron a Flores y lo reemplazaron por McDaniel para la temporada 2022, y McDaniel respaldó abiertamente a Tagovailoa durante los cuatro años del entrenador en Miami.

Pero con McDaniel fuera y un nuevo régimen al mando, al parecer era el momento adecuado para que Miami volviera a empezar en la posición de quarterback una vez más.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes