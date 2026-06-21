Meyer gana su 8ª decisión seguida al inicio de temporada y Marlins vencen 6-3 a Gigantes

Max Meyer permitió dos carreras en cinco entradas para conseguir su octava victoria consecutiva en decisión al inicio de la temporada, Heriberto Hernández conectó un jonrón y los Marlins de Miami vencieron el sábado por 6-3 a los Gigantes de San Francisco Giants para sumar su séptima victoria seguida en casa.

Jakob Marsee conectó un doble y un sencillo por los Marlins, que tienen marca de 13-4 en junio y mejoraron a 39-38 para colocarse por encima de .500 por primera vez desde el 13 de abril, cuando estaban 9-8.

Meyer (8-0) batalló durante su salida, al permitir siete hits, ponchar a siete y otorgar dos bases por bolas.

Casey Schmitt conectó dos dobles y un jonrón por los Gigantes, que dejaron a nueve corredores en base.

Los Marlins sacaron del juego al abridor de los Giants, Trevor McDonald (2-5), durante una cuarta entrada de cuatro carreras. El cuadrangular de dos carreras de Hernández ante el relevista Matt Gage puso el broche a la anotación y le dio a Miami ventaja de 6-2. Marsee también pegó un sencillo impulsor y el dominicano Otto López anotó desde tercera con un rodado para doble play con las bases llenas.

Con ese sencillo en la cuarta, López se convirtió en el primer jugador en llegar a 100 hits en las Grandes Ligas esta temporada.

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