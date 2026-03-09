Scoot Henderson anota 28 puntos y los Trail Blazers vencen 131-111 a unos Pacers en crisis

Scoot Henderson anotó un máximo de la temporada de 28 puntos con 10 de 15 en tiros de campo y los Trail Blazers de Portland vencieron la noche del domingo por 131-111 a unos Pacers de Indiana en mala racha.

Jerami Grant y Jrue Holiday sumaron 21 puntos cada uno para los Blazers, que le propinaron a Indiana su novena derrota consecutiva. Henderson también repartió seis asistencias sin pérdidas de balón.

Deni Avdija, quien lidera a Portland en anotación (24,4 puntos por partido) y asistencias (6,6), regresó tras una ausencia de seis partidos por una lesión en la parte baja de la espalda. Terminó con 18 puntos y ocho asistencias.

Indiana ha perdido sus últimos seis partidos por un promedio de 20 puntos. Esta es la tercera racha de derrotas del equipo de al menos ocho juegos en esta temporada.

Pascal Siakam encabezó a los Pacers con 22 puntos y Jay Huff aportó 16 puntos y cinco tapones. Andrew Nembhard añadió 14 puntos y nueve asistencias, y Jarace Walker también anotó 14.

Henderson llevaba 19 puntos y cinco asistencias al irse 7 de 9 en tiros de campo, incluido 2 de 4 en triples, antes del descanso. Grant agregó 14 puntos, Holiday tuvo 11 y Avdija anotó 10.

