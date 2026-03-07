Stay up to date with notifications from The Independent

Sengun y Thompson ayudan a Rockets a vencer a Trail Blazers 106-99

TRAIL BLAZERS-ROCKETS
TRAIL BLAZERS-ROCKETS (AP)

Alperen Sengun anotó 28 puntos, Amen Thompson sumó 26 y los Rockets de Houston aprovecharon un dominante cuarto periodo para derrotar el viernes 106-99 a los Trail Blazers de Portland.

Sengun encestó 11 de 15 tiros de campo durante una actuación de apenas 26 minutos debido a acumulación de faltas, mientras que Thompson falló sólo uno de sus 12 intentos de tiro y anotó ocho puntos en el cuarto periodo.

Houston perdía por 85-77 después de que Matisse Thybuille encestó un triple a un minuto de iniciado el último periodo, pero Portland falló 11 de sus siguientes 13 tiros y los Rockets firmaron una racha de 23-4 que se extendió por casi ocho minutos.

Houston encestó el 67% de sus tiros en el cuarto periodo y superó a Portland por 29-17.

Kevin Durant añadió 20 puntos por los Rockets (39-23), que comenzaron el día empatados en el cuarto lugar de la Conferencia Oeste.

Jerami Grant encabezó a Portland con 21 puntos. Jrue Holiday aportó 20 puntos y 10 asistencias, mientras que Donovan Clingan terminó con 18 puntos y 13 rebotes.

Toumani Camara encestó cuatro triples al conseguir 14 puntos en un primer cuarto que terminó con Portland arriba por 34-27.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

