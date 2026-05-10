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Schwarber pega 2 jonrones, Filis vencen 6-0 a Rockies y mejoran a 10-3 con Mattingly

ROCKIES FILIS
ROCKIES FILIS (AP)

Kyle Schwarber conectó dos jonrones, Bryce Harper también la sacó del parque y los Filis de Filadelfia vencieron 6-0 a los Rockies de Colorado el domingo para ganar por décima vez en 13 juegos desde que Don Mattingly reemplazó a Rob Thomson como mánager.

Schwarber suma cinco jonrones en sus últimos cuatro juegos, con lo que igualó a Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York, en el liderato de las Grandes Ligas con 16. Es la segunda racha de cuatro juegos consecutivos con jonrón en la carrera de Schwarber en las mayores.

Harper conectó jonrón consecutivo con Schwarber en la primera entrada ante Tomoyuki Sugano (3-3). Brandon Marsh se fue de 4-4 con cuatro sencillos y lidera las Grandes Ligas en promedio de bateo con .353.

Philadelphia tenía marca de 9-19 cuando Mattingly asumió el cargo y, tras seis derrotas consecutivas en series, encadenó cuatro triunfos seguidos en series por primera vez desde 1984.

El dominicano Cristopher Sánchez (4-2) permitió seis hits y ponchó a siete en siete entradas, ampliando su racha sin permitir carreras a 20 2/3 innings.

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Tomoyuki Sugano (3-3) permitió cinco carreras y siete hits, y completó cinco entradas con 81 lanzamientos.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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