Schneemann impulsa la carrera del triunfo en la 10ma y Cleveland gana 3-2 a Detroit

Daniel Schneemann impulsó al novato dominicano Ángel Genao desde la tercera base con un sencillo en la 10ma entrada para darle a Cleveland una victoria de 3-2 sobre los Tigres de Detroit el domingo, el tercer triunfo con un imparable decisivo de los Guardianes en la serie de cuatro juegos.

Con un corredor en segunda, Patrick Bailey abrió la 10ma con un sencillo ante Kyle Finnegan (3-1). Luego Schneemann conectó con fuerza un lanzamiento de 1-0 hacia el jardín derecho, lo que desató otra celebración de los Guardianes, que persiguen a Chicago en la Central de la Liga Americana.

Los Guardianes no estuvieron al frente en ningún momento de la serie hasta su último swing. Cleveland barrió una doble cartelera el viernes antes de quedarse sin anotar el sábado.

Cade Smith (5-1) lanzó dos entradas perfectas, ponchando a los tres bateadores en la 10ma con un corredor automático en segunda.

El venezolano Brayan Rocchio conectó un jonrón por los Guardianes, que llegaron empatados con Toronto por el último puesto de comodín.

El abridor de Cleveland, Gavin Williams, tuvo otra sólida actuación: permitió dos carreras y ponchó a 11 en seis entradas. Fue el 11mo juego de la temporada del derecho con al menos 10 ponches, la mayor cifra en las Grandes Ligas.

Rocchio empató 2-2 en la quinta con su 13er jonrón, un batazo hacia el jardín derecho que atravesó una fuerte brisa que soplaba hacia adentro en Progressive Field.

El jonrón ante el abridor de los Tigres, Jackon Jobe, llegó dos días después de que Rocchio se convirtiera en el sexto jugador en conectar un grand slam y un jonrón decisivo en el mismo juego.

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