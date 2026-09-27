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Schlittler abrirá la serie de comodines de Yankees ante Medias Rojas

YANKEES-SERIE DE COMODINES
YANKEES-SERIE DE COMODINES (AP)

Cam Schlittler abrirá el Juego 1 de la serie de comodines el martes con los Yankees de Nueva York enfrentando a los Medias Rojas de Boston. Le seguirá en la rotación, Max Fried y Gerrit Cole en el enfrentamiento al mejor de tres.

Nueva York hizo el anuncio el domingo, en el último día de la temporada regular.

Schlittler ponchó a 12 en ocho entradas en la victoria 4-0 de los Yankees sobre los Medias Rojas en la serie de comodines del año pasado. Permitió cinco hits, todos sencillos, y no dio bases por bolas. Schlittler realizó 11 lanzamientos de 100 mph o más, incluidos seis en la primera entrada.

Schlittler terminó 14-6 con la mejor efectividad de la Liga Americana, 1,95, y 239 ponches este año, la primera temporada completa para el derecho de 25 años. Schlittler también permitió una carrera limpia o menos en sus últimas nueve aperturas, igualando a Whitey Ford en 1963 con la racha más larga en la historia de los Yankees.

Schlittler tuvo marca de 2-1 con efectividad de 0,74 en cuatro aperturas contra Boston este año. Ponchó a 27 en 24 1/3 entradas y limitó a los bateadores a un promedio de .174.

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Si los Yankees avanzan a la serie divisional de la Liga Americana al mejor de cinco contra Tampa Bay, Schlittler estaría programado para abrir el Juego 2 y, si fuera necesario, el Juego 5.

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Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP

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