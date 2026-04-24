Schlitter vence a Medias Rojas y guía a Yankees al 4-2 para barrida y 6 triunfos seguidos

Cam Schlittler limitó a cuatro hits en ocho entradas al equipo por el que alentaba cuando crecía, y los Yankees de Nueva York remontaron en dos ocasiones para vencer a los Medias Rojas de Boston 4-2 la noche del jueves, completar una barrida de tres juegos y extender a seis su racha de victorias, la más larga de la temporada.

Schlittler (3-1) permitió dos carreras —una limpia—, ponchó a cinco, dio una base por bolas y redujo su efectividad a 1,77.

David Bedner lanzó un noveno inning perfecto para su séptimo salvamento en ocho oportunidades, y dejó a los Medias Rojas, últimos en la tabla (9-16), a siete juegos de Nueva York, tras su quinta derrota en seis partidos. Boston anotó tres carreras en la serie.

Un doble impulsor del mexicoamericano Marcelo Mayer, después de un error de tiro del campocorto panameño José Caballero en la segunda entrada, y un jonrón del venezolano Carlos Narváez en la quinta, dieron ventaja en dos ocasiones a los Medias Rojas.

Giancarlo Stanton, de los Yankees, se ponchó cuatro veces, la mayor cifra de la temporada.

Roman Anthony, de Boston, se perdió el juego por segundo partido consecutivo debido a rigidez en la espalda.

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