Sasaki lanza 7 sólidas entradas y Dodgers vencen 10-1 Angelinos para barrer la serie

Roki Sasaki permitió una carrera y ponchó a ocho en siete sólidas entradas, Kyle Tucker conectó tres hits e impulsó tres carreras, y los Dodgers de Los Ángeles barrieron la Freeway Series del fin de semana con una victoria el domingo 10-1 sobre los Angelinos de Los Ángeles.

Sasaki (2-3) tuvo la mejor apertura de su carrera en el Angel Stadium en lo dos años que tiene en las Grandes Ligas, al permitir cuatro hits mientras establecía máximos personales en entradas y ponches, sin otorgar bases por bolas en 91 lanzamientos. Tras una temporada de novato alocada con un inicio accidentado, una prolongada ausencia por lesión y una improbable transformación en un cerrador eficaz en los playoffs en octubre, Sasaki está avanzando para asentarse en la rotación.

Shohei Ohtani y el cubano Andy Pages conectaron sencillos de dos carreras en la cuarta entrada de la quinta victoria consecutiva de los Dodgers y superaron a los Halos por un marcador combinado de 31-3 en la primera serie de la temporada entre el dos veces campeón de la Serie Mundial y el equipo con el peor récord de las Grandes Ligas.

Ohtani conectó tres sencillos en el estadio que fue su casa, con lo que suma ocho hits y ocho carreras impulsadas en sus últimos cuatro juegos. Un bajón reciente llevó a los Dodgers a darle a su Jugador Más Valioso dos días de descanso de bateo a principios de esta semana.

Grayson Rodriguez (0-1) permitió siete carreras, siete hits y cuatro bases por bolas mientras trabajaba hasta la cuarta entrada en su debut con los Angels, que adquirieron al derecho procedente de Baltimore en la temporada baja. Rodriguez no había lanzado en las Grandes Ligas desde julio de 2024 debido a múltiples lesiones, incluida una inflamación en el hombro que lo dejó fuera esta primavera.

El cubano Yoán Moncada conectó un sencillo impulsor para los Angels, que han perdido seis seguidos.

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