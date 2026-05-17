Ohtani impulsa 5 carreras y Dodgers aprovechan errores de Angelinos para apalearlos 15-2

DODGERS-ANGELINOS (AP)

Shohei Ohtani impulsó cinco carreras, Mookie Betts conectó un jonrón y los Dodgers de Los Ángeles vapulearon el sábado 15-2 a los Angelinos de Los Ángeles para hilar su cuarta victoria.

Justin Wrobleski (6-1) permitió dos carreras en seis entradas, aliviando la presión sobre el cuerpo de lanzadores de los Dodgers un día después de un juego de bullpen no programado, ante el retiro de última hora de Blake Snell por lesión.

Snell se someterá a una cirugía para extraer fragmentos orgánicos sueltos de su codo izquierdo el martes, anunció el mánager Dave Roberts antes del juego. Los Dodgers esperan que el pitcher dos veces ganador del premio Cy Young regrese esta temporada.

El dominicano José Soriano (6-3) permitió seis carreras en 5 1/3 entradas y Jo Adell conectó un doble de dos anotaciones por los Angelinos, que han perdido cinco compromisos seguidos.

