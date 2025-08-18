Stay up to date with notifications from The Independent

Santos despide a su técnico tras derrota 6-0 en casa que dejó llorando a Neymar

AP Noticias
Lunes, 18 de agosto de 2025 09:43 EDT
SANTOS NEYMAR (AP)

Santos despidió a su técnico Cleber Xavier tras una derrota en casa el domingo por 6-0 ante Vasco Da Gama, y que dejó a a Neymar en lágrimas al final del partido.

“El club agradece al entrenador por los servicios prestados y le desea suerte en la continuación de su carrera”, dijo Santos sobre Xabier, quien asumió el cargo en abril.

El resultado dejó a Santos —el icónico club donde surgió el mítico Pelé y ahora de Neymar— en el 15to puesto del torneo de primera división de Brasil de 20 equipos, apenas dos puntos por encima de la zona de descenso.

Neymar, de 33 años, fue consolado en el campo por un miembro del cuerpo técnico de Santos. Philippe Coutinho firmó dos goles para Vasco en el partido.

Neymar, otrora estrella del Barcelona y del Paris Saint-Germain, regresó a su club de infancia en enero después de un opaco paso en Arabia Saudí y firmó una extensión de contrato en junio que lo mantendrá en Santos hasta el final del año.

