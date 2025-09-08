Santos deja de ser técnico de Azerbaiyán tras derrota ante Islandia en eliminatorias mundialistas

El veterano entrenador Fernando Santos dejó el lunes su puesto con la selección nacional de Azerbaiyán tras una derrota por 5-0 ante Islandia en el primer partido de las eliminatorias para el Mundial del próximo año.

El hombre que llevó a Portugal al título de la Eurocopa de 2016 renunció en una decisión de mutuo acuerdo según informó la federación de fútbol de Azerbaiyán.

Después de la derrota del viernes ante Islandia, Santos fue criticado directamente por el secretario general de la federación, quien dijo que "el entrenador no hizo su tarea".

"Este equipo y estos jugadores no merecían tal gestión y tal resultado", expresó Jahanhir Farajullayev sobre Santos en comentarios reportados por la agencia de prensa gubernamental APA.

Azerbaiyán recibirá a Ucrania el martes. El entrenador del equipo Sub21, Aykhan Abbasov, tomará las riendas para ese partido, informó la federación.

Azerbaiyán luego jugará contra Francia el 10 de octubre —día del 71 cumpleaños de Santos— en París, donde Portugal venció al país anfitrión en la final de la Euro 2016. Azerbaiyán enfrentará a Ucrania, con Polonia como sitio neutral, tres días después.

Santos ha sido destituido de los puestos de entrenador de las selecciones nacionales de Polonia y Azerbaiyán desde que llevó a Portugal a los cuartos de final del Mundial de 2022. Portugal perdió ante Marruecos y Santos se fue días después, tras un ciclo de más de ocho años.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes