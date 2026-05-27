Sánchez fija récord de Filis al ampliar a 41 2/3 su racha sin permitir carreras

El zurdo dominicano de Filadelfia Cristopher Sánchez amplió su racha de entradas sin permitir carreras a 41 2/3 el miércoles para establecer el récord de la franquicia de los Filis, al superar al miembro del Salón de la Fama Grover Cleveland Alexander.

Sánchez alcanzó la marca al completar las cuatro entradas completas que necesitaba para rebasar a Alexander, quien tuvo una racha de 41 entradas sin permitir carreras en 1911.

Hubo un momento que heló la sangre, sin embargo, cuando el dominicano Manny Machado elevó una pelota al jardín izquierdo que el panameño Edmundo Sosa atrapó justo frente a la pared al abrir la cuarta entrada. Sánchez ponchó a Xander Bogaerts, Ramón Laureano conectó un doble al izquierdo y luego el zurdo hizo que Jackson Merrill bateara un rodado a la segunda base para establecer el récord.

Machado había conectado un jonrón en la victoria de los Filis por 4-3 la noche del martes.

Los Padres dejaron corredores en posición de anotar en la primera y la segunda entradas, y Gavin Sheets elevó una pelota justo antes de la pista de advertencia en el jardín derecho para terminar la tercera.

Sánchez, de 29 años, llegó con marca de 5-2 y efectividad de 1.62.

La racha se remonta a la segunda entrada del primer juego de una doble cartelera contra San Francisco el 30 de abril.

Su apertura del miércoles se alineó perfectamente contra una ofensiva de los Padres que está pasando apuros. San Diego se fue de 10-0 con corredores en posición de anotar en una derrota por 3-0 en el primer juego de la serie la noche del lunes y luego de 2-0 en la derrota de la noche del martes.

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