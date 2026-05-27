Marte y Del Castillo conectan jonrones y Diamondbacks vencen 7-5 a Gigantes

El dominicano Ketel Marte conectó un jonrón de dos carreras en la séptima entrada, Adrián del Castillo pegó un cuadrangular en solitario y los Diamondbacks de Arizona vencieron el martes 7-5 a los Gigantes de San Francisco para lograr su novena victoria en 10 juegos.

Sin embargo, los Diamondbacks perdieron a Nolan Arenado por rigidez en la ingle derecha. El tercera base salió del juego en la séptima entrada.

El venezolano Eduardo Rodríguez (5-1) permitió dos carreras y seis hits en seis entradas. Mejoró su efectividad a 2,31.

Tyler Mahle (1-7) permitió tres carreras limpias y tres hits en cinco episodios.

Arizona se fue al frente con un segundo inning de tres carreras, coronado por el jonrón de Del Castillo.

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