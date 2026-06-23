Sam Antonacci conecta un sencillo de 2 carreras y los Medias Blancas vencen 6-5 a Cleveland

Sam Antonacci conectó un sencillo de dos carreras para dejar tendidos en el terreno en la parte baja de la novena entrada, después de que Cleveland anotó dos veces en la parte alta para tomar la ventaja, y los Medias Blancas de Chicago vencieron 6-5 a los Guardianes la noche del lunes.

El novato Braden Montgomery recibió una base por bolas con un out ante Cade Smith (2-1) para iniciar la reacción de los Medias Blancas, y Tristan Peters siguió con un doble. Smith ponchó al bateador emergente Jacob Gonzalez antes de que Antonacci concretara la sexta victoria de Chicago dejando al rival en el terreno esta temporada, empatada como la mayor cantidad en las Grandes Ligas.

Chicago (40-37) cortó una racha de tres derrotas y alcanzó a Cleveland (41-38) en el primer lugar de la División Central de la Liga Americana. Los Guardianes perdieron 11 de sus últimos 16 juegos.

Cleveland anotó tres carreras ante el relevista Glenn Taylor en la séptima para empatar 3-3 y arruinar una sólida apertura de Anthony Kay. El zurdo retiró a 10 bateadores consecutivos antes de otorgar base por bolas a Kyle Manzardo con dos outs en la sexta. Kay ponchó al venezolano Gabriel Arias con su lanzamiento número 101, la mayor cifra de su carrera, para mantener el 2-0.

Randall Grichuk le dio a Chicago una ventaja de 3-0 en la parte baja de la sexta con su octavo jonrón —un cuadrangular como primer bateador de la entrada, como emergente, hacia el jardín izquierdo ante Tim Herrin— después de que el abridor Gavin Williams ponchó a ocho y permitió dos carreras con cinco hits en cinco innings.

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