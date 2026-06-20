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Okamoto conecta jonrón de 3 carreras y los Azulejos remontan 8-6 ante los Cachorros

AZULEJOS-CACHORROS
AZULEJOS-CACHORROS (AP)

Kazuma Okamoto conectó un jonrón de tres carreras para coronar una octava entrada de cinco anotaciones, y los Azulejos de Toronto remontaron un déficit de cinco carreras el sábado para vencer a los Cachorros de Chicago.

Daulton Varsho regresó de la lista de lesionados de 10 días y añadió un cuadrangular de tres carreras, mientras Toronto ganó por cuarta vez en cinco juegos.

Matt Shaw y Pete Crow-Armstrong conectaron jonrones por los Cachorros, que desperdiciaron una ventaja de 5-0 en las últimas entradas y dejaron pasar la oportunidad de lograr su tercera victoria consecutiva.

Jacob Webb (1-2), de Chicago, entró con dos en base en la octava y permitió sencillos consecutivos productores de carrera del mexicano Alejandro Kirk y el canadiense dominicano Vladimir Guerrero Jr. para empatar el juego 5-5.

Jeff Hoffman (5-4) lanzó una entrada como relevista y Louis Varland consiguió los últimos seis outs para su 15to salvamento.

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Patrick Corbin realizó 101 lanzamientos en las primeras 2 2/3 entradas y permitió seis hits y tres bases por bolas, mientras ponchó a cuatro.

Colin Rea estuvo perfecto durante las primeras cuatro entradas por los Cachorros y permitió tres hits, además de ponchar a tres en las primeras 5 2/3 entradas.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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