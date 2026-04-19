Salvador Pérez vuelve a la alineación de Reales tras su primer día libre de la temporada

El venezolano Salvador Pérez volvió a la alineación de los Reales de Kansas City después de su primer día libre de la temporada y de publicar en redes sociales que no necesitaba un respiro mental.

Pérez fue el bateador designado el domingo y manifestó que todo está bien entre él y el mánager Matt Quatraro.

“No hay frustración, cero frustración para nosotros. La gente no quiere saber qué está pasando aquí. Pueden pensar y pueden decir lo que quieran decir, ya sabes, cero frustración. No tengo tiempo para eso”, señaló Pérez antes del cierre de una serie de tres juegos contra los Yankees.

Pérez recibió el sábado su primer día libre desde que se perdió dos juegos el agosto pasado.

Quatraro lo describió como darle un respiro mental.

“No necesito un respiro mental”, publicó Pérez el sábado por la noche en redes sociales.

“Sé que la gente se sorprendió de que no jugué ayer, pero creo que todo el mundo tiene días libres en las Grandes Ligas. Es un poco difícil jugar 162 encuentros, especialmente detrás del plato”, señaló Pérez.

“Todo está bien. Salvy y yo lo hemos hablado varias veces. Estamos en un buen momento. Creo que parte de esto viene de que es noticia cuando Salvy no juega y por lo general hay una pregunta de seguimiento sobre cómo fue eso, cómo se siente. Así que solo fui yo tratando de aportar un poco de contexto a la respuesta, que no salió como se pretendía, y eso es realmente todo lo que hubo”, dijo Quatraro.

Pérez fue bateador designado por séptima vez esta temporada.

Con un inicio lento, Pérez batea para .160 con tres jonrones y seis carreras impulsadas en sus primeros 20 juegos. La temporada pasada, el jugador de 35 años bateó para .236 —su segundo promedio más bajo en una temporada completa—, pero conectó 30 jonrones e impulsó 100 carreras para su tercera campaña en su carrera con 100 impulsadas.

Pérez fue receptor en 92 juegos la temporada pasada, fue bateador designado en otros 38 y también jugó 28 partidos en la primera base. Jugó 47 encuentros en la primera base en 2024.

Para darle a Pérez más tiempo como bateador designado, los Reales añadieron un tercer receptor cuando seleccionaron el contrato del venezolano Elías Díaz de la sucursal de Triple A en Omaha. Díaz firmó un contrato de ligas menores con Kansas City a finales de febrero y bateaba para .226 en Omaha.

La temporada pasada, Díaz bateó para .204 con nueve jonrones y 29 carreras impulsadas en 106 juegos con los Padres de San Diego. En su carrera, batea para .247, con 71 jonrones y 326 impulsadas en 11 temporadas con Colorado, Pittsburgh y San Diego.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes