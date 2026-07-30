Sale domina y Bravos superan 1-0 a Mets para dividir doble cartelera

Chris Sale repartió nueve ponches y limitó a Nueva York a dos hits en seis entradas, para que los Bravos de Atlanta superaran el miércoles 1-0 a los Mets y dividieran honores en una doble tanda.

Sale (12-6) no otorgó bases por bolas. El cubano Raisel Iglesias, cuarto lanzador de los Bravos, consiguió su 15º salvamento con un noveno inning perfecto.

Matt Olson conectó un sencillo impulsor en la sexta entrada. Los Bravos no superaban 1-0 a los Mets desde el segundo juego de una doble cartelera disputada el 21 de junio de 2021 —aquel encuentro se dirimió en siete innings.

Olson también aportó la ofensiva de los Bravos en el primer juego, cuando pegó un jonrón de dos carreras en una derrota por 3-2.

Christian Scott (3-3) permitió una carrera y ponchó a siete en seis entradas —su salida más larga desde el 24 de mayo de 2024. Scott se sometió a una cirugía Tommy John en septiembre de 2025 y apenas lanzó hasta la sexta entrada en tres ocasiones en sus primeras 14 aperturas de este año.

Los Mets terminaron 4-2 contra los Bravos en casa esta temporada —su primer registro ganador en Citi Field ante Atlanta desde 2022 y apenas el tercero en las últimas 10 campañas.

Nueva York tiene marca de 6-4 contra los Bravos y puede asegurar la serie de la temporada por primera vez desde 2017 el mes próximo, con una victoria en Atlanta durante una serie de tres juegos.

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