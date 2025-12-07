Saints vencen 24-20 a Buccaneers con dos carreras de touchdown del quarterback novato Tyler Shough

El quarterback novato Tyler Shough corrió para dos touchdowns y los Saints de Nueva Orleans sorprendieron y vencieron el domingo 24-20 a los Buccaneers de Tampa Bay, apretando la carrera por el título de la NFC Sur.

Los Saints (3-10), que no eran favoritos para ganar, frustraron a Baker Mayfield y a los Buccaneers (7-6) en un juego desordenado que se disputó en gran medida bajo una tormenta intensa.

Los Bucs, campeones defensores de la división en cuatro ocasiones, perdieron por cuarta vez en cinco juegos y cayeron a un empate en el primer lugar con Carolina. Los Bucs y los Panthers se enfrentarán dos veces en los últimos tres juegos.

Después de que Chris Godwin Jr. no pudo atrapar el pase de Mayfield en cuarta y dos desde la yarda 47 de los Saints, Nueva Orleans avanzó para anotar el tanto decisivo.

Shough se escapó de Logan Hall y Vita Vea y corrió 13 yardas para un touchdown y la ventaja de 24-17 cerca de la mitad del cuarto cuarto.

Los Buccaneers tuvieron la oportunidad de empatar, pero Emeka Egbuka dejó caer el pase de Mayfield en la zona de anotación, y se conformaron con un gol de campo de 37 yardas de Chase McLaughlin que redujo la desventaja a 24-20 con menos de cinco minutos restantes.

Los Bucs tuvieron otra oportunidad en los últimos dos minutos, pero Mayfield se quedó sin su magia de principios de temporada.

