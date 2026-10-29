Rybakina asegura cerrar el año como número 1 al ganar en Japón

Elena Rybakina aseguró cerrar el año como la número del ranking femenino con una victoria el jueves en los octavos de final del Abierto de Japón, mientras que Naomi Osaka perdió ante su público.

La máxima cabeza de serie venció 6-2, 6-3 a Yulia Putintseva para avanzar a los cuartos de final y se mantendrá como la número 1 del mundo al concluir un año en el que ganó dos torneos de Grand Slam: el Abierto de Australia y el Abierto de Estados Unidos.

Tras consagrars en el Wimbledon de 2022, la kazaja Rybakina nada más necesita coronarse en Roland Garros para completar el Grand Slam de carrera.

Osaka, la ex número 1 y campeona de cuatro grandes, perdió sorpresivamente ante la adolescente eslovaca Mia Pohankova por 6-3, 7-5.

Pohankova, quien recibió una invitación, cumplió 18 años hace una semana y fue campeona juvenil de individuales en Wimbledon en 2025. Su rival de turno será la estadounidense Alycia Parks.

Osaka venía de derrotar a Jasmine Paolini en la primera ronda.

En otro partido de octavos de final, la canadiense Leylah Fernández derrotó 6-2, 7-6 (8) a la belga Elise Mertens (14).

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