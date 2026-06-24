Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Dodgers logran 17 hits, su máximo de la temporada, en triunfo 12-3 sobre Mellizos

Mike Cook
DODGERS-MELLIZOS
DODGERS-MELLIZOS (AP)

Freddie Freeman y el cubano Andy Pages tuvieron tres cada uno de los 17 hits de los Dodgers, su máximo de la temporada (igualado), Justin Wrobleski lanzó siete sólidas entradas y Los Ángeles venció la noche del martes por 12-3 a los Mellizos de Minnesota.

Mookie Betts, Alex Freeland, Alex Call y Chuckie Robinson conectaron dos hits cada uno por los Dodgers.

Wrobleski (9-2) permitió cinco hits y dos carreras limpias. Tras tres hits consecutivos de Minnesota en la tercera entrada, el zurdo retiró a 14 de los últimos 16 bateadores que enfrentó, al permitir un hit y una base por bolas.

Un elevado de sacrificio de Shohei Ohtani y sencillos productores de Freeman y Betts con dos outs ante Austin Voth le dieron a los Dodgers una ventaja de 5-2 en la cuarta entrada.

Voth (0-1) permitió 11 hits y cinco carreras limpias en cuatro entradas.

Relacionados

Victor Caratini y Brooks Lee conectaron jonrones por Minnesota, que tiene marca de 9-17 en juegos interligas.

En su segunda apertura en Grandes Ligas, el cubano Kendry Rojas, de Minnesota, ponchó a cuatro, dio tres bases por bolas y permitió una carrera limpia mientras realizó 50 lanzamientos en dos entradas. Salió de la lista de lesionados el domingo tras perderse casi un mes por inflamación en el codo izquierdo.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in