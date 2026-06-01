Russell Henley hace birdie en el desempate y vence a Eric Cole en Colonial tras 3 birdies al final

Russell Henley pasó de estar parado en el rough y simplemente tratar de evitar terminar sobre par en la ronda final del Charles Schwab Challenge a ganar el torneo.

Después de salvar el par en el hoyo 15 el domingo para mantenerse a tres golpes del liderato, Henley hizo cuatro birdies consecutivos. Terminó la ronda reglamentaria con tres seguidos para forzar un desempate con Eric Cole, y luego consiguió el cuarto con un putt de 5 pies en el primer hoyo adicional.

“Todavía estoy como sin palabras por esto. Cuesta creer que esté sentado aquí”, comentó Henley tras cerrar con 67, tres bajo par, y lograr su sexta victoria en el PGA Tour.

El remate tardío de Henley le negó a Cole, también de 37 años, su primer triunfo en el PGA Tour, en un día en el que Ben Griffin se quedó a nada de un golpe de convertirse en el único jugador, aparte de Ben Hogan, en ganar torneos consecutivos en Colonial.

Al jugar en el grupo que iba delante de Cole, Henley embocó putts de 15 pies en el hoyo 16, de 171 yardas, y en el 17, par 4. Llegó a 12 bajo par con un putt de 17 pies en el 18, par 4.

Cole firmó 70, par de campo. Hizo par en los últimos siete hoyos —ocho contando el desempate—.

Griffin (65), Alex Smalley (68) y Mac Meissner (69) terminaron con 11 bajo par, 269, en Hogan's Alley.

Henley, cuyo mejor resultado este año había sido un empate por el tercer lugar en el Masters, ganó 1,78 millones de dólares, la chaqueta a cuadros y un vehículo Jeep Scrambler 1982 personalizado.

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