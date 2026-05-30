Gore lanza 6 1/3 entradas en blanco; Rangers pegan 3 jonrones y vencen 9-1 a Reales

MacKenzie Gore continuó con su dominio como local esta campaña, al lanzar 6 1/3 entradas sin permitir carreras, para que los Rangers de Texas vapulearan el viernes 9-1 a los Reales de Kansas City.

Brandon Nimmo, Nicky López y Joc Pederson conectaron sendos jonrones, por los Rangers.

Gore (4-4) permitió cuatro hits y otorgó una base por bolas. El zurdo tiene marca de 3-0 en cinco aperturas este año en Globe Life Field con una efectividad de 2,08.

Su récord como visitante, de 1-4 viene acompañado de una efectividad de 5,81.

Los Reales han perdido cuatro duelos seguidos, así como 14 de sus últimos 17. Cayeron a su peor registro de la temporada: 13 juegos por debajo de .500.

Vinnie Pasqantino puso fin a la racha de Kansas City de 23 entradas consecutivas sin anotar con un sencillo impulsor en la novena ante Gavin Collyer.

Nimmo conectó un jonrón de dos carreras en la quinta entrada ante Stephen Kolek (3-1), quien venía de lograr el segundo juego completo sin permitir carreras de su carrera.

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