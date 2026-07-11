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Royce Lewis pega jonrón y doble para guiar a los Mellizos 5-3 sobre los Angelinos

ANGELINOS-MELLIZOS
ANGELINOS-MELLIZOS (AP)

Royce Lewis conectó un jonrón de dos carreras y encendió la remontada que puso a su equipo por delante con un doble en la séptima entrada el sábado, mientras los Mellizos de Minnesota vencieron por 5-3 a los Angelinos de Los Ángeles.

Joe Ryan permitió dos carreras y seis hits en seis innings en su última apertura antes de viajar a Filadelfia para el Juego de Estrellas del martes.

El relevista Tommy Nance (2-2), adquirido recientemente, permitió el sencillo de Nolan Schanuel en la séptima entrada que empató el marcador 3-3.

Lewis y Victor Caratini abrieron la parte baja con dobles consecutivos ante Mitch Ferris (0-1), y Alan Roden conectó un sencillo impulsor.

Woosuk Go, otra incorporación reciente a un bullpen de los Twins que ha tenido dificultades, lanzó un octavo inning de un solo hit, y el venezolano Yoendrys Gómez dejó varada la carrera del empate en primera para apuntarse su décimo salvamento.

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Zach Neto conectó dos sencillos, se robó una base y anotó dos carreras por los Angelinos, que se fueron de 14-2 con corredores en posición de anotar. Mike Trout, Wade Meckler y Schanuel sumaron dos hits cada uno.

El abridor de Los Ángeles, Ryan Johnson, permitió tres carreras, tres hits y otorgó tres bases por bolas en cinco innings.

El cubano Jorge Soler conectó un doble de dos carreras en la tercera.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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